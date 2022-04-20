İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İmamoğlu'nda okullardaki oyun alanları rengarenk

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bazı okulların bahçelerindeki oyun alanları rengarenk boyandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bazı okulların bahçelerindeki oyun alanları rengarenk boyandı.


İlçe merkezinde eğitim öğretim faaliyetine devam eden okulların okul bahçelerine oyun alanları çizimi projesi Ekim ayında Kaymakam Mehmet Aksu'nun girişimleri ile başladı. Şu ana kadar 5 ilkokulun bahçe zemini ilçe belediyesinin sunduğu katkı ile, İmamoğlu Kaymakamlığı Proje Ofisinde görevli öğretmenlerce hem geleneksel oyunların yaşatılması amacı ile hem de öğrencilerin bilişsel, duyuşsal becerilerini destekleyecek oyunlar ile rengarenk oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.