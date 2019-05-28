İmamoğlu'nda yollar kışa kadar yapılacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu'nun merkezindeki bozuk yolların kışa girilmeden yapılacağını, Yedigöze Barajı'ndan su getirilmesi için de önemli bir projenin hazırlığında olduklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'yle beraber, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede düzenlediği iftar programına katıldı. İftar programında halka seslenen Başkan Zeydan Karalar, “Adana Büyükşehir Belediye Başkanı değilken bile İmamoğlu'nda size iki park yaptık. Artık sizlere daha büyük hizmetler yapacağız, hiç endişe etmeyin. İmamoğlu'nun desteği benim için çok önemliydi. O kadar çok üzerimize gelip, o kadar çok yalan yanlış şeyler söylediler ki! Bunlara inanmayıp bizlere destek verdiğiniz için size şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Merkezde yollar yapılacak, Yedigöze'den su gelecek

İlçedeki yol ve su sorunu konularında yapılacaklarla ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Evvela Allah'a, sonra sizlere güvenerek Büyükşehir Belediye Başkanı olacağımı söylediğimde bir söz vermiştim. Kışa kadar merkezde yapılmayan tek yolumuz kalmayacak diye söz verdim. Köylerin yollarının bitmesi iki yıl sürebilir çünkü bu konuda ihtiyaç çok fazla. Ancak İmamoğlu merkezde tek bozuk yol kalmayacak Allah izin verirse. Size bir de su sözü vermiştim. Suyu Yedigöze Barajı'ndan getireceğiz. Geçmişte bir proje yapmışlar ama eksik. 330 milyon liralık ihale var fakat projenin yüzde 10'u bitmeden 300 milyonu gitmiş. Projeyi bu yüzden durdurduk. Yeniden makul, mantıklı bir proje yapacağız. Bu dönemimde İmamoğlu'na Yedigöze'den su getireceğiz."

Başkan Zeydan Karalar, sözlerini, “Hepinizin Ramazan Ayı mübarek olsun. Ramazan Ayı arınma, yaptığımız yanlışları idrak etme ayıdır. Küslüklerin, dargınlıkların sona erdirilmesi gereken bir aydır Ramazan. Allah hayrınızı kabul etsin. Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Esenlikler, güzellikler diliyorum. Allah'a emanet olun. Her şey çok güzel olacak” diyerek tamamladı.