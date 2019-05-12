İmece usulü iftar

Adana'da, Çukurova İlçe Müftülüğüne bağlı Kuran kursu öğreticileri ve öğrencileri imece usulü yemek hazırlayarak Sevgi Evlerinde kalan çocuklara ve huzurevi sakinlerine yönelik iftar programı düzenledi.

Çukurova Müftülüğü Hacı Hasan Ilgın Camii bahçesinde düzenlenen programa Adana İl Müftü Yardımcısı Dürdane Coşkun, Çukurova Müftülüğü Şube Müdürü Kazım Karabekir Akbudak, vaizler Mehmet Yıldız, Ayşe Zenbilci, Nuriye Acarlar, murakıp Tuba Temel, Kur'an kursu öğreticileri, din görevlileri ve Sevgi Evleri yetkilileri katıldı.

68 ‘i çocuk, yaklaşık 200 kişinin bir araya geldiği ev sahipliğini Hacı Hasan Ilgın Camii İmam Hatibi Muhammed Pazar'ın yaptığı program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Sevgi Evlerinde kalan çocuklara yönelik olarak hazırlanan programda, İmam Hatip Murat Çil'in ezgileriyle coşan çocuklar, akşam ezanının okunması Kur'an Kursların hazırlamış olduğu yiyecekler ikramıyla oruçlarını açtılar.

Müftülük yetkilileri, iftar programına gelen tüm çocuklarla tek tek ilgilenerek aynı masada iftarlarını açtılar.