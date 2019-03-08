İmzayı attı, eyleme gitti

Adana'da kendisine şiddet uyguladığı için kocası Hasan Karabulut'u öldürdükten sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan ve kadına şiddetin simge isimlerinden biri haline gelen Çilem Doğan, karakola imza verdikten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılmak için, İstanbul'a gitti.

Adana'da kendisine şiddet uygulayıp, fuhuş yapmaya zorladığı iddiasıyla kocası Hasan Karabulut'u (33) tabancayla öldürmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Çilem Doğan, 50 bin liralık kefaletle 'adli kontrol şartı' ile tahliye edilmişti. Kadına şiddetin simge isimlerinden biri haline gelen Doğan, serbest kaldıktan sonra kadına yönelik şiddet karşıtı birçok organizasyonda yer almaya başladı.

Çilem Doğan bu sabah adli kontrol şartı sebebiyle Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Karakolu'nda imza attıktan sonra 09.45 uçağı ile İstanbul'a gitti. Doğan, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine katılacak.

Adana Havalimanı'nda İstanbul'a gitmeden hemen önce açıklamalarda bulunan Doğan, 2 yıl boyuca eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2015 yılında eşini öldürdüğünü, kadınların baskılara boyun eğmemesi gerektiğini söyledi. Doğan, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve İstanbul'da 17'nci Feminist Gece Yürüyüşümüz var. Bu yürüyüşe katılmak için yola çıkıyorum. Kadınlar birlikte güçlü, dayanışma ile güçlü. Kadının olmadığı yerde mücadele olduğuna inanmıyorum. Kadın varsa özgürlük var" diye konuştu.