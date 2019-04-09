İncefikir: "Ziraat Bankası üretici kredi borçlarını yapılandırmaya başladı"

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, Ziraat Bankası'nın üretici borçlarını yapılandırmaya başladığını söyledi.

İncefikir, üreticinin çektiği kredilerin taksitlendirilmesinin son dönemdeki ekonomik ortamda önem arz ettiğine dikkat çekerek, yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin kredi kullandığı şubeye başvurması gerektiğini belirtti.

Ziraat Bankası'nın tarımı ve çiftçiyi desteklemek amacıyla kurulmuş iktisadi devlet kuruluşu olduğunu belirten İncefikir, “Banka, çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarını yapılandırılmasını da içeren, 'Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7166 Sayılı Kanun' kapsamında kabule başlamıştır. Başta doğal afetlerden zarar görmüş üreticiler olmak üzere zora düşmüş üretici krediyi kullandıkları Ziraat Bankası şubesine başvurarak kredi borçlarını yapılandırabilir” dedi.