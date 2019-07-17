İncirlik Üssü'nde nükleer silah olduğu iddiası Adanalıları korkuttu

Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde ABD'ye ait nükleer silah olduğu iddialarının ardından Adanalı vatandaşları korku sardı.

Belçika'da yayımlanan bir gazete, Asamble Savunma ve Güvenlik Komitesi için hazırlanan bir raporda İncirlik'in de aralarında bulunduğu Avrupa'daki 6 üstte ABD'ye ait yaklaşık 150 nükleer silahın bulunduğunun belirtildiğini yazdı. Bu haberin Türkiye'de de yankı bulmasının ardından İncirlik Hava Üssü'nün bulunduğu Adana'daki vatandaşları korku sardı.

“Eğer varsa ve patlarsa tehlikeli”

Abdullah Öztürk isimli vatandaş, “Eğer varsa ve patlarsa tehlikelidir tabii ama olsa bizim devletimizin bilmesi lazım, askerimizin bilmesi lazım. Amerika yığınak yaparken bizim Türk askeri nasıl izin vermiş. O zaman o askerler de FETÖ'den yargılanmıştır. Onlar yapmıştır kaynağını” diye konuştu.

“Bir şey olursa ilk biz gideriz”

Abdullah Çevik isimli vatandaş da yıllar önce İncirlik Üssü'nde atom bombası olduğunu duyduğunu belirterek, “İncirlik'te böyle bir şey varsa buna bizim ülkemizin müdahale etmesi lazım. Ben İncirlik'in dibinde oturuyorum. Uçakların sesinden biz zaten uyuyamıyoruz. Öyle bir şey olursa ilk biz gideriz zaten. Allah korusun” dedi.

Bir vatandaş ise 70 yaşında olduğunu, bu yaşa kadar korkmadığını, bu yaştan sonra da korkmayacağını söyledi.

“Nükleer bombanın Türkiye'de olmasını istemeyiz, gitsin”

Başka bir vatandaş, nükleer bomba deyince insanın korktuğunu kaydederek, “Aslında olmaması gereken bir şey. Nükleer bombanın Türkiye'de olmasını istemeyiz, gitsin isteriz. Tehlikeli bir şey, korkuyoruz, tedirgin oluyoruz. Bir şey olsa ne yapacağımızı da bilemeyiz. Sonuçlarına katlanıp orada kalırsın sonra” diye konuştu.