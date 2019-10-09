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İncirlik'te hareketlilik

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna ’Barış Pınarı Harekatı’nı başlatması sonrası Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde hareketli anlar yaşandı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması sonrası Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde hareketli anlar yaşandı. Üste F-16 uçaklarının iniş ve kalkış yaptıkları görüldü.


Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği ‘Barış Pınarı Harekatı' Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Harekat sürerken, Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yapıyor, bazıları da pistte hazır bekletiliyor.


Öte yandan ABD bayraklı askeri kargo uçaklarının iniş kalkışları da sürüyor.

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