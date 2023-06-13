İneğe kötü muamele yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Adana Et ve Süt Kurumu'nda görevli iki çalışan, büyükbaş hayvana kötü muamele yaptığı için adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu'nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki kombinasında meydana geldi. Kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı. Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Hayvanın sakinleşmemesi üzerine kombinadaki personel M.A.T. ve İ.G., başına sopayla defalarca vurarak hayvanı bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.

Görüntüler tepki çekerken, Et ve Süt Kurumu ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup, sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, M.A.T. ile İ.G.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne götürülen şüpheliler, ifadelerinde büyükbaşın kafeste kaldığı için huysuzlandığını ve kaçmaya çalıştığını belirterek, sakinleştirmek için önce su sıktıklarını, ardından da başına vurduklarını öne sürdü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.