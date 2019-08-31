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İnfaz dedektifleri yolcu kılığında hükümlüyü yakaladı

Adana’da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevinden firar eden hükümlüyü infaz dedektifleri yolcu kılığında bindiği toplu taşıma aracında yakaladı.

Adana'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevinden firar eden hükümlüyü infaz dedektifleri yolcu kılığında bindiği toplu taşıma aracında yakaladı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan hükümlü Halık Ş.'nin (41) Adana'da olduğu ve Mahfesığmaz Mahallesinde dolmuşa bineceği ihbarını aldı. İnfaz dedektifleri hükümlünün bineceği toplu taşıma aracına yolcu olarak binip onu beklemeye başladı. Bir süre sonra Halık Ş. arkadaşı F.A. (40) ile birlikte dolmuşa bindi. Dolmuş hareket ettikten bir süre sonra polis hükümlünün yanına gelip polis kimliğini gösterdi. Polis hükümlünün yanındaki şahsın da hareketlerinden şüphelenerek üst araması yaptı. Yapılan aramada 20 gram esrar ele geçirildi. Hükümlü infaz büro amirliğine, diğer zanlı ise narkotik şube müdürlüğüne teslim edildi.


Hükümlü Halık Ş. adliyedeki işlemlerini ardından cezaevine teslim edildi. Diğer zanlı ise uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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