İngilizceyi resmederek öğreniyorlar

Adana'nın Kozan ilçesinde ilköğretim 6. sınıf öğrencileri proje kapsamında zorlandıkları İngilizce kelimeleri resmederek öğreniyor.

Okulun İngilizce Öğretmeni Esra Bilgili önderliğinde hazırlanan Snap World projesi kapsamında öğrenciler öğrenmekte güçlük çektikleri İngilizce kelimeleri resme çevirerek öğreniyorlar. Proje kapsamında öğrencilerin İngilizce derslerindeki not ortalamalarını da giderek yükselttikleri kaydedildi.

Proje koordinatörü İngilizce Öğretmeni Bilgili 6. sınıf öğrencilere yönelik hazırladığı projelerden Snap World ile öğrencileri İngilizceyi resimlerle öğretirken diğer yandan da Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu Demokrasi ve Değerler Eğitimi projesiyle öğrencilere geçmişten gelen kültürü yaşatıyor. Bilgili, “Yok olmaya yatkın değerlerimizi ve kültürümüzü yeniden canlandırmak, değerlerimizi ayakta tutmak amacıyla hazırlanmış Hacivat Karagöz gölge oyunu ile dramatize edilerek öğrencilerimizin kendi oyunlarını sergilediği bir proje hazırladık. Snap World projesinde 31, Hacivat Karagöz gölge oyunu projemizde ise 25 öğrencimiz yer almakta olup toplamda 56 öğrencimiz projelerimizde yer alıyorlar. Bu projeleri yapmaktaki amacımız Avrupa Birliği projelerine dahil olmak, Kozanlı öğrencilerimizin de AB projesinde yer almasını hedefliyoruz" diye konuştu.