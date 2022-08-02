İnönü Parkı yenilendi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeniden projelendirilen ve baştan aşağı yenilenen İnönü Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Yapılan işleri inceleyen Başkan Karalar, “İnönü Parkı Adana'ya yakışır bir durumda değildi. Küçük parkın içinde 20'nin üzerinde işgal vardı. İşgalci olmayan, hak edenlere yeni yerlerini verdik. Herkesin memnun olacağı bir çözüm bulduk. Parkı; ulusal mücadelenin en büyük kahramanlarından ve 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'ye, İsmet Paşa'ya yaraşır bir hale getirdik. Şimdi insanlarımız İnönü Parkı'na daha rahat, heyecanlı gelecekler” dedi.

İnönü Parkı'nda yapılan değişiklikler ve yenileme çalışmaları şöyle:

"Zemin döşemesi değişti. Eski süs havuzu yenilendi, şelaleli havuz yapıldı. 4 musluklu doğal taş çeşme yapıldı. Parkın kuzey cephesinde atıl olan alana parkı gezenlerin kullanacağı yollar yapıldı. Ahşap oturma alanları oluşturuldu, çöp kovaları yerleştirildi. Yeni sulama sistemleri çekildi. Mevcut aydınlatma sistemi güçlendirildi, park daha aydınlık hale getirildi. Kamera sistemleri kuruldu. Peyzaj düzenlemesi yapıldı, bitkilendirme ve çimlendirme gerçekleştirildi. Ferforje ile parkın kuzey cephesi çevrildi. WC komple yenilendi. Yeni park tabelası yerleştirildi. Büfe yerleri değiştirildi ve büfeler yenilendi. Kızılay binası adliye tarafına taşındı. Ahşap bitki tünelleri yapıldı."

İnönü Parkı kısa süre içinde yenilenen şekliyle halkın hizmetine açılacak.