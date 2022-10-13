İnönü Parkı yenilendi

Adana Büyükşehir Belediyesince yenilenen İnönü Parkı'nın açılışı törenle yapıldı.

Açılış törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, parktan rant elde etmek isteyenlere karşı mücadele ederken 1975 yılında silahlı saldırıya uğrayan dönemin Adana Belediye Başkanı merhum Ege Bağatur'un oğlu Artuk Bağatur, siyasiler, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, konuklar ve Adanalılar katıldı.

1975 yılında parkın işgal edildiğini belirten Artuk Bağatur, bu işgali önlemek isteyen Adana Belediye Başkanı Ege Bağatur'un, belediye meclis toplantısını basan saldırgandan herkes kaçarken, onun üzerine yürüyüp “Benim olduğum yere silahla mı geliyorsun” deyip 6 kurşun yediğini hatırlatarak, halkın parkını halka kazandırmak için kanını döken ve efsane belediye başkanı olan babasını rahmetle andığını söyledi.

Parkta işgallerin uzun yıllar sürdüğünü ifade eden Bağatur, Başkan Zeydan Karalar'ın parkı, gerçekten park olarak yeniden Adana'ya kazandırdığını kaydetti ve teşekkür etti.

“Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmalı”

Başkan Zeydan Karalar da yenilenen parkın açılışına katılan kalabalığın, İnönü Parkı'na yeniden hayat kazandırmalarından kaynaklı bir sevinç tablosu olduğunu söyledi. Karalar, “Allah gani gani rahmet eylesin. Bizim örnek aldığımız rahmetli Ege Bağatur efsane belediye başkanıydı. Adana'ya hizmetten başka bir derdi yoktu ve İnönü Parkı'nın adına yakışır hizmet yapmak istiyordu. Ne yazık ki bu isteğinin bedelini ağır ödedi. Ama İsmet Paşa'nın dediği gibi; namuslular namussuzlar kadar cesur olmazsa bu memleketi düzeltemeyiz arkadaşlar. Adana'nın en işlek noktalarından birindeki bu parkı Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Kahramanı, 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün adına yakışır bir yer haline getirmeliydik. 30'a yakın büfe vardı burada. Hepsiyle konuştuk ve parkın İnönü Savaşları'nın kahramanına yakışır şekilde olmadığını söyledik. Aynı zamanda Adanalıya da bize de yakışmıyordu. Kimseyi mağdur etmeden parkı temizledik. Adana'ya ve hepimize hayırlı olsun. Bu arada hem Ege abimizi hem de İsmet Paşa'yı rahmet ve saygı ile anıyoruz. Hakları ödenemez” dedi.

“Milletin parası en uygun şekilde kullanılıyor”

Başkan Zeydan Karalar, “Bir belediye başkanının, gelir-borç miktarını yıl yıl açıklaması, rakamları ayrıntılı olarak vermesi alışılagelmiş bir şey değildir. Biz yaptık, hangi yıl gelirimizin nereye çıkacağını, borcumuzun nereye ineceğini söyledik. Bunları başardık. Parayı iyi kullanmak, haram yememek, hırsızlık yapmamak, milletin parasını millete harcamak bizim işimiz. Böyle yapınca da oluyor işte. Hortumları kapatarak, israf etmeden, ihtiyaçları en uygun fiyata karşılayarak iş yapıyoruz. Kötü durum böyle tersine dönüyor” diye konuştu.

Adana'nın 30 Büyükşehir arasında gelir sıralamasında 22. olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar; Millet İttifakı iktidar, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda Adana'nın yeniden ilk dörde gireceğini ifade etti. Geliri yavaş yavaş artırdıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, 19 Ekim 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdardoğlu'nun katılımıyla yapılacak açılış ve temel atma törenleriyle ilgili bilgi verdi. Karalar, “Kadın Sığınma Evi temeli atılacak, kız-erkek öğrenci yurdu açılışı, 300 metrelik altgeçit açılışı, 2 kreş açılışı gerçekleştirilecek. 2 kreşin temeli atılacak. 19 Ekim 2022 bizim gurur günümüz olacak. Adanalıları bekliyoruz. Adana emin ellerde” dedi.

Otobüs alımı, kamyon alımı, iş makinesi alımı, altgeçit ve önemli yollar gibi büyük hizmetleri borçlanmadan yapabilecek hale geldiklerini bildiren Başkan Karalar, bundan sonra da borçlanmaya niyetleri olmadığını belirtti.

Sadece trafik sorununun çözümü için olmazsa olmaz Metro 2. Hat Projesinin kabul edilmesi halinde borçlanmaya gidebileceklerini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, yeni altgeçitler yapmaya devam edeceklerini duyurdu.