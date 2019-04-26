Adana'da, 'yenilikçi iş fikriyle kendi işini kurmak isteyen' üniversiteli gençler için düzenlenen eğitimin ilk ‘Tecrübe Paylaşımı' dersinde gençlerle buluşan Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, “Bugün karşımda tam da Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gençleri gördüm. Sayınız çoğalsın, Türkiye'nin çözemediği sorunu kalmaz” dedi.

Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden birisi olan Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, ‘İnovatif Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' dersinde girişimci adaylarıyla bir araya gelerek, iş hayatındaki deneyimlerini paylaştı.

İnovatif girişimciliği geliştirmek amacıyla 3 yıl önce kurulan Girişimcilik Ekosistemi Derneği'nin KOSGEB işbirliği ve Çukurova Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle gerçekleştirdiği ‘İnovatif Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' başladı.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen eğitimin ilk ‘Tecrübe Paylaşımı' dersinde gençlerle bir araya gelen Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye'nin artık teknoloji satın alan değil, üreten bir ülke olması gerektiğini, bunun için altyapısal eksik bulunmadığını söyledi.

Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden ve eğitmen Prof. Dr. Emin Güzel'in de hazır bulunduğu derste girişimcilerle tanışan, iş fikirlerini dinleyen Sütcü, üniversite öğrenimine sahip girişimciliğin daha değerli olacağını belirtti.

Her kararınızda empati yapın

İş hayatındaki deneyimlerini girişimci adaylarıyla paylaşan Sütcü, ailesinin 25 yıllık sanayicilik serüveninde, ‘sabır, çok çalışma, güç birliği, dürüstlük ve işin ehli ile çalışma' prensiplerinin bulunduğunu söyledi. Sanayideki başarılarında babasının kendilerine bıraktığı dürüstlük sermayesi ile kardeş dayanışmasının en önemli iki değer olduğunu hatırlatan Sütcü, “Ürettiğimiz ürünün uzun yıllar ticaretini yaptım. Bu süreçte fabrikalara girip çıktım. O fabrikaların yaptığı hataları tespit ettim ve bunları kendi kurduğumuz işletmelerde yapmadık. Sizler de iş fikrinizle ilgili iyi gözlem yapın. Empati yapın. Kararlarınızı verirken kendinizi tüketicinin, çalışanlarınızın, tedarikçinizin yerine koyun. O zaman başarı erken gelir” dedi.

Ar-Ge merkezi kurma hazırlığı

Abdioğulları Plastik'te yatırımların devam edeceğini belirten Sütcü, “Ürün çeşitliliğimizi katma değeri yüksek üretimle artırıyoruz. Yeniliğe hep açığız. Bugün bünyemizde çalışan mühendis sayısı 40'ı aştı. Türkiye'nin plastik ve kimya sektöründe kat edeceği uzun bir yol var. Hazırlıklarımız var. Sektörümüzün en etkin Ar-Ge merkezlerinden birini bünyemizde kurma hedefimize doğru ilerliyoruz. Türkiye'nin yenilikçi ürünlere, ithal ettiği ürünleri kendisinin yapmaya, sizler gibi bilimle girişimciliği bir araya getiren gençlere ihtiyacı var” dedi.