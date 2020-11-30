İnsanın karanlığa yürüyüşünü anlattı

Kozan Endüstri Meslek Lisesi öğretmeni olan ressam ve heykeltıraş Savaş İlhan, Adana'da sergilediği eserinde insanlığın daha büyük karanlığa doğru yürüyüşünü anlattı.

Savaş İlhan, ilk eserini Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nin düzenlediği karma resim sergisinde “Yurtta Barış, Dünyada Barış” temasıyla sanatseverlerin beğenisine sunduğunu belirterek, “İki eserimi 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Resim Sergisi Dijital kataloğu Adana Ressamlar Derneği Üyeleri ve Adana Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin düzenlediği karma resim sergisinde sergiledim. Eserlerimde insanın kaybettiği değerler temasıyla sanatseverlerin beğenisine sundum. Daha önce Ankara Devlet Resim Heykel ve Müzesi'nin açtığı yarışmada "Uzay" isimli eserim sergileme ödülü aldı. Adana'da ise ilk kez Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nin karma resim sergisine bir eseriyle katkı sundum” dedi.

Metal üzerine tellerle yaptığı iki eserle karma sergiye iştirak ettiğini ifade eden heykeltıraş Savaş İlhan, “Bu eserimde insanın daha büyük bir karanlığa doğru yürüyüşünü anlatım. İnsanın ilk başta saf ve katıksız olduğunu gösterdim. Daha sonra zamanla karanlığa doğru adım attığını ve insanın karanlığın içinde kaybolduğu anlatmak istedim. İnsan, çok daha büyük bir karanlığa yürürken insani özelliklerini yitirmiş ve deforme olmuş halde” diye konuştu.

İlhan, şu sıralar Foucault'un heterotopya kavramını heykeldeki yansımalarının üzerinde kitap hazırlığının devam ettiğini sözlerine ekledi.