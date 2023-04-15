İhlas Haber Ajansı

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İnşat işçisinin tehlikeli anları kamerada

Adana’nın Kozan ilçesinde inşaatın 8.

Adana'nın Kozan ilçesinde inşaatın 8. katında ahşap iskele üzerinde güvenlik önlemi almadan çalışan işçi yürekleri ağza getirdi.


Kozan ilçesi Irmak Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçinin görüntüsü yürekleri ağza getirdi. 8. katta çalışan işçi, kendisini izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Kalıp halindeki tahtaların üzerine çıkan işçi, inşaatın en üst katında tahtaların üzerinde adeta cambaz gibi çalıştı. Kask ve halat gibi hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi, kazaya davetiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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