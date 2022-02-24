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İnternet kablosu hırsızları kamerada

Adana’da internet kablolarını çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'da internet kablolarını çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa ve Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallelerinde yaşanan internet kablosu hırsızlığı nedeniyle yaklaşık iki aydır mahalleli internet hizmeti alamıyor. 22 Şubat günü de PTT Evleri Mahallesinde 2 kişi sabaha karşı bir evin yanına gelerek buradaki internet kablosunu keserek çaldı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Hırsızlar hiç bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

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