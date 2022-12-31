İnternet üzerinden sahte ilanla dolandırıcılığa 7 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve ilan sitelerine sahte ilan verip, dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Liderliğini S.C. ve M.G.'nin yaptığı şebekenin, otomobil yedek parçası satma vaadiyle kandırdığı 192 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı saptandı. Savcılığın, şebekeye üye 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından 28 Aralık'ta Adana merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılıktan elde edilen paralarla satın alındığı saptanan 5 milyon TL değerinde 9 araca da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve M.G.'nin de bulunduğu 7'si tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartı, 22'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.