İnternette 'eşcinsel arkadaşlık' sitesinden tanıştığı şahsı bıçaklayıp 500 euro'sunu gasp etti

Adana'da 'eşcinsel arkadaşlık' sitesinden tanışıp otomobiline bindiği şahsı bıçaklayıp 500 euro'sunu gasp eden zanlı tutuklandı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Belçika'dan Adana'ya gelen V.S. (44), burada bir 'eşcinsel arkadaşlık' sitesinden Ramazan Y. (21) ile tanıştı. İnternet üzerinden konuşan iki şahıs, bir süre sonra yüz yüze görüşmek için randevulaştı. V.S. ile Ramazan Y. bir süre sonra Bülent Angın Bulvarı'nda bir araya geldi. Bir kafede alkol alan iki şahıs, daha sonra otomobil ile Çarkıpare Mahallesi'ne gitti. Otomobil içinde otururken Ramazan Y., şahsa bıçak çekerek boğazındaki çantanın kemerini kesmeye çalıştı. Bu arada kendisine karşı koyan V.S.'yi de bıçakladı. Şüpheli, içinde 500 euro olan çantayı alıp olay yerinden uzaklaştı. V.S. ise yaralı halde otomobili Balcalı Hastanesine sürdü. V.S. burada tedavi altına alınırken, gasbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis, zanlıyı tespit edip adresine yaptığı baskınla yakaladı.

Şüphelinin ifadesinde, V.S.'nin kendisine sarkıntılık ettiğini, bu nedenle onu bıçakladığını öne sürdüğü öğrenildi. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.