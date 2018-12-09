İntihar eden dans şampiyonunun arkadaşlarının hüzünlü bekleyişi

Adana'da bir dans programına katıldıktan sonra 4. kattan atlayarak intihar ettiği ileri sürülen dans şampiyonu Cem Demir'in cenazesini Bodrum'dan gelecek olan babasının alacağı öğrenildi. Gencin arkadaşları da Adli Tıp önünde beklemeye devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katından beton zemine düşen ve daha sonra "Babama iyi bakın, hala ondan harçlık alarak yaşıyorum" diyerek intihar ettiği ortaya çıkan Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda üçüncü olan Cem Demir'in Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsisi tamamlandı. Demir'in arkadaşları Adli Tıp önünde hüzünlü bekleyişlerini sürdürüyor. Demir'in cenazesi, Bodrum'dan uçakla gelecek olan babasına teslim edilecek.