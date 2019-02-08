İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İntihar eden Ziraat Odası Başkanının cenazesi defnedildi

Adana’da otomobilinde tabancayla intihar eden Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut’un cenazesi toprağa verildi.

Adana'da otomobilinde tabancayla intihar eden Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut'un cenazesi toprağa verildi.


Adana'da sabah saatlerinde şoförünü sigara almaya gönderip tek kaldığı arabada kafasına silah dayayarak intihar eden Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut'un cenazesi yakınları tarafından otopsi için gönderildiği adli tıp kurumu morgundan alınarak Ceyhan ilçesine getirildi. Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bulut'un cenazesi Ceyhan Asri Mezarlığı'na defnedildi.


Cenaze törenine sivil toplum kuruluşları, çiftçiler ve Bulut'un yakınları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.