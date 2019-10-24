İrem Naz, BB Adana Basketbol'da

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü, 22 yaşındaki oyun kurucu İrem Naz Topuz'u kadrosuna kattı.

2017-2018 sezonunda Galatasaray formasıyla Eurocup Women şampiyonluğu yaşayan ve oyun kurucu pozisyonunda oynayan İrem Naz Topuz, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'a transfer oldu. Yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan İrem Naz, pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan İzmit Belediyespor karşısında ilk kez forma giyecek.

"Burada olduğum için mutluyum"

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol camiasına katıldığı için mutlu olduğunu belirten Topuz, takım arkadaşlarının ve teknik ekibin kendisini çok sıcak karşıladığını söyledi. Yeni sezonda takıma enerji ve güç katmak için çok çalışacağını belirten genç oyuncu, forma giymek için sabırsızlandığını ifade etti.

Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray forması ile 44 maça çıkan İrem Naz, ortalama 10.9 dakika süre alırken 2.2 sayı ve 1.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.