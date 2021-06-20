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İş adamından anaokulu öğrencilerine oyuncak

Adanalı iş adamı, anaokulu öğrencilerine karne gününde oyuncak yardımında bulundu.


Hayırsever iş adamı İhsan Tuma'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Karacaoğlan Anaokuluna gönderdiği oyuncaklar, mağaza müdürü Veysel Tuma tarafından, rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrencilere dağıtıldı.


İş adamı İhsan Tuma, "Küçük şeylerle mutlu olmayı biz çocuklardan öğrendik. Tüm çocuklarımız güzel anılar biriktirmeyi hak ediyor. Buna biraz da olsa katkı sunabildiysek ne mutlu bize. Karne sevinçlerine ortak olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukların gözlerindeki ışığı görmek her şeye değer" dedi.

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