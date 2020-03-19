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İsale hattı patladı Ceyhan susuz kaldı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, içmesuyu boru hattındaki arıza nedeniyle şehir merkezinin tamamında su kesintisi yaşandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, içmesuyu boru hattındaki arıza nedeniyle şehir merkezinin tamamında su kesintisi yaşandı.


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ceyhan'a su taşıyan Tatarlı içme suyu boru hattında sızıntı olduğunu fark eden ekipler, yaptığı incelemede Veysiye Mahallesi kırsalında içme su hattındaki 900'lük boruda patlak olduğunu tespit etti. Arızaya müdahale eden Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine Ceyhan Belediyesi ekipleri de destek verdi. Ekipler, 900 mm çapındaki isale hattında meydana gelen arızayı ve bu arızanın ilçede neden olduğu su kesintisini gidermek için çalışmalarını tamamladı.


Şehir merkezine akşam 19.00-20.00 saatlerinde su akışının sağlanacağı bildirildi.

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