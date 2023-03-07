İşçilere vermek üzere çektiği 65 bin liranın çalınması anbean görüntülendi

Adana'da bir kişinin, çalıştırdığı tarım işçilerine vermek üzere bankadan çektiği 65 bin liranın çalınması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mekan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Aldanma (58) çalıştırdığı tarım işçilerine maaşlarını ödemek için bankadan 65 bin lira çekti. Aldanma daha sonra Mekan Mahallesi'ndeki evine arabasıyla yola çıktı. Bu sırada bir otomobil Aldanma'yı takip etmeye başladı. Aldanma evinin önüne gelip aracından inerek bahçede 6 yaşındaki torunu Zümre Çilingir'e tavuk dürüm yedirmek istedi. Bu sırada Aldanma'yı takip otomobil evin önünden geçip kontrol yaptıktan sonra tekrar geldi. Otomobilden inen bir kişi Aldanma'nın aracına yaklaşıp kapıyı açıp torpido gözündeki 65 bin lirayı alarak otomobile binip kaçtı. Bu sırada Aldanma'nın torunu hırsızın arabadan para çaldığını söyledi ancak Aldanma gündüz vakti bunun olacağına ihtimal vermeyip bakmadı. Torunu bir süre buna ısrar edince arabaya gelip baktığında paranın olmadığını görüp hırsızların arkasından gitti ama onları bulamadı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Aldanma, hırsızların çaldığı paranın işçilerin maaşı olduğunu belirterek, “Torunum beni ‘dede hırsızlar' diye uyardı. Ancak ben gündüz vakti hırsız olmayacağını düşünerek onu dinlemedim. Ama araca baktığımda parayı çalmışlardı. Arkalarından gittim ama bulamadım. Onlar işçilerin parasıydı. Şimdi ben işçilere nasıl maaşlarını vereceğim. Benim bu parayı verecek gücüm yok. Ancak bir şekilde işçilerin parasını vermem lazım. Bunu yapanlar Allah'ından bulsun” diye konuştu.