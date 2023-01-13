Isınmak isterken belediyenin halk marketini yaktı

Adana'da bir kişinin gece ısınmak isterken kartonları tutuşturunca Seyhan Belediyesi Halk Marketin deposunu yaktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Döşem Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı Seyhan Belediyesi Halk Marketin deposunda yangın çıktı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler müdahale edip yangını söndürdü. Ancak depo kullanılamaz hale geldi, çok miktarda gıda ürünü ise kül oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri de yangını kimin çıkardığını bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis güvenlik kamerasını incelediğinde bir kişinin marketin önünde ateş yaktığını daha sonrada oradan uzaklaştığını tespit etti. Yapılan bu tespitin ardından şüphelinin Ramazan S. (57) olduğu belirledi. Polis bu tespitlerin ardından kısa bir süre sonra şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde sokakta kaldığını gece üşüdüğü için kartonları yaktığını bir anda marketin tutuştuğunu korkup kaçtığını söylediği öğrenildi. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.