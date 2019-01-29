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İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya işverenleri dinledi

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bölgenin nabzını tutmak ve işverenlerin taleplerini dinlemek için gerçekleştirdiği ziyarette, "İnanıyorum ki bizler nasıl işçiyi istihdam ettiğimiz zaman mutlu olup gururlanıyorsak, işverenlerimizin de bizlerle aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum" dedi.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bölgenin nabzını tutmak ve işverenlerin taleplerini dinlemek için gerçekleştirdiği ziyarette, "İnanıyorum ki bizler nasıl işçiyi istihdam ettiğimiz zaman mutlu olup gururlanıyorsak, işverenlerimizin de bizlerle aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum" dedi.


Adana'da düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına katılan Uzunkaya, toplantının ardından İŞKUR Adana İl Müdürlüğü'nün düzenlediği yemeğe katıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın da konuk edildiği yemeğin ardından ziyaretlere başlandı.


Uzunkaya, İŞKUR Adana İl Müdürü Ahmet Karaveli ile birlikte sırasıyla Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri (BOSSA), Beyaz Kağıt ve Hürriyet Gazetesi Bölge Temsilciliğini ziyaret etti. İşverenlerin taleplerini yerinde dinleyen Uzunkaya, İŞKUR olarak yapılan çalışmalar ve teşvikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İŞKUR'un Türkiye geneli 24 bin civarı olan istihdam sayısını 8 yıl içinde 350 kat arttırdıklarını belirten Uzunkaya, işverenlerin üretimi arttırmaları için gereken işçi teşvikini yükselteceklerini ifade etti.


İşverenin yanı sıra işçiyi korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Uzunkaya, "İnanıyorum ki bizler nasıl işçiyi istihdam ettiğimiz zaman mutlu olup gururlanıyorsak, işverenlerimizin de bizlerle aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum" dedi.

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