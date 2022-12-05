İslamoğlu'ndan "Hallucination" resim sergisi

Adana'da bir özel okulda resim öğretmenliği yapan Enes İslamoğlu, “Hallucination” adlı resim sergisini açtı.

İslamoğlu, ARD Kaman Sanat Galerisi'ndeki sergisiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Günlük hayatta devamlı karşımıza çıkan emniyet şeritleri resimlerde imgelere dönüşür ve farklı ruh hallerini, rüyaları, hayalleri betimlememde yardımcı olur, engelleri durmadan yer değiştirmesi kuşkuculukla ilişkilendirilebilir. Bize dayatılan engeller zamanla inandığımız gerçeklere dönüşür ve bizim hayatımızda kalıcı hale gelir. Düz emniyet şeritleri aşılmamış engelleri, kopmuş savrulan, ağaç dallarına takılmış şeritler ise engelleri aşmayı simgeler. Eserlerimdeki bulutlar rahatlamanın ve özgürlüğün sembolü olarak düşünülebilir. Eserlerimde içeriği oluşturan görüntüler, doğa biçimlerinden soyut biçimlere dönüşür ve resimlerde kendiliğindenlik ve bilinçaltını serbest bırakma açıkça görülebilir” ifadelerini kullandı.

Adana Ressamlar Derneği Başkanı Hüseyin Yılmaz, açılışta Ressam Enes İslamoğlu'na bir teşekkür belgesi verdi.

Birçok sergiye katılan ve ödüller kazanan Enes İslamoğlu'nun sergisi 8 Aralık 2022 Perşembe gününe kadar açık kalacak.