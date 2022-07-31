İsviçre Büyükelçisi Sirkeli Höyük'te

Adana'nın bin yıllar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Ceyhan ilçesindeki kültürel miras olan ‘Sirkeli Höyük'ün gün yüzüne çıkarılması için başlatılan kazılar sürüyor.

Tarihi Bağdat Yolu'nda kalan, Milattan Önce (MÖ) 13. yüzyılda yaşamış Hitit Hükümdarı III. Hattuşili'nin eşi ve Hitit İmparatorluğu'nun kraliçesi Puduhepa'nın da yaşadığı Sirkeli Höyük'teki kazı çalışmaları sürüyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve Büyükelçilik Kültür Ateşesi Ariane Tinner ile kazı çalışmaları süren Sirkeli Höyük'te incelemelerde bulundu.

Başkan Erdem, Türkiye-İsviçre işbirliğiyle gün yüzüne çıkacak Sirkeli Höyük'ün ilçenin önemli kültürel miraslarından biri olduğuna dikkat çekti. Sirkeli Höyük'e gösterdikleri ilgi için İsviçre heyetine teşekkür eden Başkan Erdem, Çukurova'nın en büyük tunç ve demir çağı buluntu alanlarından birini de içeren, Kraliçe Puduhepa'nın da doğup büyüdüğü yer alarak düşünülen Sirkeli Höyük'ün Ceyhan ve Adana'ya ayrı bir kültürel değer kattığını ifade etti.

Sirkeli Höyük alanında Kazı Başkanı Prof. Dr. Mirko Novak ve Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Yaşin'den bilgiler alarak kazıda çalışan yerli ve yabancı arkeologları ziyaret edip buluntuları da inceleyen ekip, daha sonra kazı alanını ve Anadolu'daki tarihlenebilen en eski Hitit kabartması olan II. Muwatalli kabartmasını da inceledi.

Ruch'un, annesi de doğduğu bölgenin ilk kadın belediye başkanı olmuş

Gezinin ardından heyet ve arkeologları makamında ağırlayan Başkan Hülya Erdem, konuklara yöresel lezzetlerin yer aldığı sepetler ve belediyenin dikim evinde kadınların el işi göz nuru ile işlenen yazmaları hediye etti. İyi bir yönetici olabilmek için yaşanılan kentin tarihinin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erdem, misafirleri ile Çukurova Bölgesi hakkında sohbet etti. Ziyaret öncesi Yaşar Kemal'in ‘İnce Memed' kitabını okuduğunu söyleyen İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, “Bu coğrafyanın ne kadar bereketli ve kıymetli olduğunu biliyorum” dedi. Bir kadın belediye başkanı tarafından ağırlanmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Büyükelçi Ruch, kendi annesinin de doğduğu bölgenin ilk kadın belediye başkanı olduğunu anlattı.

Başkan Erdem, Büyükelçi Ruch ve diğer konuklarına, Ceyhan'ın Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ne yönelik çalışmalardan da bahsetti. Bölgede ayrıca petrol bulunmasından dolayı kentin sanayileşme konusunda gelecek vaadettiğini kaydeden Başkan Erdem'in sözlerine karşılık heyecan duyduğunu dile getiren Büyükelçi Jean Daniel Ruch, kentte sanayileşme gerçekleşirken çevreye zarar verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ruch, çevrecilikte son derece hassas olduklarını ve her zaman Ceyhan'ın yanında olacaklarını belirtti.

Ziyaretin ardından Başkan Erdem; heyeti ve kazı ekibini, belediyenin kültür evinde misafir etti ve yerel mutfağı tanıtan akşam yemeği ikram etti.