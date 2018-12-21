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İYİ Parti ilçe başkanlığını kurşunlayan şahıs tutuklandı

Adana’da İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığına silahlı saldırıda bulunan kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana'da İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığına silahlı saldırıda bulunan kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 19 Aralık günü Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi önce İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı binasına, daha sonra da 63 ES 880 plakalı otomobile silahlı saldırıda bulunup kaçmıştı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra harekete geçip, silahlı saldırganın Abdullah G. olduğunu tespit ederek yakaladı. Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.


Zanlı, ilçe başkanının oğluna maddi yardımda bulunduğunu, daha sonra cezaevine girince başkanın oğlunun kendisini arayıp sormamasından dolayı saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.

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