İyi Tarım Uygulamaları desteğinin çekilmesine tepki

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İyi Tarım Uygulamaları adı altında üreticiye sağlanan desteğin geri çekilmesine tepki göstererek, “Bu mesele sadece Çukurova'daki üreticilerin değil, destekten yararlanan 100 bin üreticiyi yıkacak bir karardır” dedi.

Doğan, yaptığı açıklamada, 12 yıl önce hayata geçirilen “İyi Tarım Uygulamaları ile birçok üreticinin üretime devam etmesine destek olunduğunu ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanına Adana'da sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda, İyi Tarım Uygulamaların destekleri kaldıracak mısınız diye sorduğunu ve daha çok destekleneceği yanıtını aldığını hatırlattı.

İyi Tarım Uygulamaları yapan üreticilerinin heyecanla beklediği destek müjdesini, 24 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklandığını fakat 9 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteğin geri çekildiğini belirten Doğan, "Üretimde çelişkiye yer olmaz. Kaybeden sadece üretici değil, Türkiye olur” dedi.

Dünyada iyi tarım ve organik tarım desteklemeleri artarken, bu desteklerin Türkiye'de kaldırıldığına üzülerek tanık olduklarını söyleyen Doğan, "Desteklerin düşmesi iyi tarım ve organik tarım ile uğraşan çiftçi sayısını azaltacaktır ve yine bilinçsizce ilaçlama ve üretime yöneltecektir. Son 5 yılda bu projeye dahil olan çiftçilerde büyük artış oldu. Türkiye genelinde 100 bin üreticiye ulaştı. Çiftçilerimiz, ürünlerini belli miktarda masraf yaparak sertifikalandırdı. Bu süreçteki tek umutları ise bu hibeden yararlanmaktı ancak 9 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan Tarım Bakanlığının tebliğiyle sistemdeki 100 bine yakın çiftçimiz bir anda sistem dışında bırakıldı” şeklinde konuştu.

"Telafi edilmesi şart"

Üreticilerin, toprak-su, pestisit analizleri ve sertifikasyon bedellerini devlete güvenerek girdilerin yükseldiği bu dönemde en az 2 bin TL harcama yaptığını, ancak son tebliğle üreticinin hüsrana uğradığını söyleyen Doğan, "Her yıl mayıs haziranda açıklanan destek bu yıl ekim sonunda açıklandı. Tebliğ 2019 yılını kapsadığından çiftçi destekten mahrum kaldığı gibi devletine güvenerek yaptığı tüm yatırım cebinden çıkmış oldu. Her yıl destek alan üreticiler de analizleri yaptırarak, tüm masrafları cebinden ödeyerek üretim yaptılar. 15 gün arayla üreticilere yapılan bu ters köşe politikasına bir an önce son verilmeli ve Tarım ve Orman Bakanlığının, yaklaşık 100 bin üreticiyi mağdur edecek ilgili maddeyi tebliğden çıkarması gerekmektedir. Yüreğir Ziraat Odası olarak üreticilerimizin arkasındayız ve bu haksızlığın çözülmesi için ne gerekiyorsa yapacağımızı bir kez daha belirtiyoruz" dedi.