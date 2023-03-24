İyileşmeyen kemik kırıklarına kök hücreli çözüm

Dr. Mesut Bolat, kök hücre tedavisinin özellikle diz ve kalça eklemlerinde, iyileşmeyen kemik kırıklarında, menisküs yırtıkları ile kas ve bağ hasarlarında hastane ortamında güvenle yapılabildiğine dikkat çekerek, “Bu tedavi şekli, kas, bağ ve menisküs yırtıkları gibi şikayetlerde de etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır” dedi.

Medical Park Seyhan Hastanesi Dr. Mesut Bolat, kök hücre tedavisinin özellikle diz ve kalça eklemlerinde, iyileşmeyen kemik kırıklarında, menisküs yırtıkları ile kas ve bağ hasarlarında hastane ortamında güvenle yapılabildiğini belirtti.

“Kök hücre her dokuya dönüşebilir”

Op. Dr. Mesut Bolat, kök hücrenin aslında anaç bir hücre olduğunu, bulunduğu veya verildiği her dokuya dönüşebilme özelliğine sahip olan önemli bir doku olduğunu kaydederek, “Eklemlerde meydana gelen kıkırdak hasarları tamir edilerek onarılması kök hücre tedavisi ile mümkün. Günümüzde son derece popüler olan kök hücre tedavisi sayesinde kıkırdak gibi üretilmesi ve inşası zor olan dokuların yeniden yapılanma sürecinde farklı tedavi yöntemleri hastalara şifa oluyor” diye konuştu.

“Daha hızlı iyileşme için başvurulur”

Şiddetli eklem ağrısı şikayetleri olan ancak cerrahi için erken veya ameliyat olmaktan çekinen ortopedi ve travmatoloji hastalarında, kireçlenme sürecinin ilerlememesi ve kıkırdakların daha hızlı iyileşmesini sağlamak için kök hücre tedavisine başvurulduğunu anlatan Dr. Bolat, “Bu tedavi şekli, kas, bağ ve menisküs yırtıkları gibi şikayetlerde etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu yüzden etkili bir yöntem olarak tercih edilir” diye konuştu.

“Lokal anestezi ile hastane ortamında uygulanır”

Ortopedi alanında kullanılan kök hücrelerin hastanın kendi yağ dokusundan elde edildiğini söyleyen Op. Dr. Bolat, "Hücrelerin vücuttan alınma işlemi sırasında hastaların herhangi bir ağrı hissetmemesi için lokal anestezi uygulanır. Hastane ortamında ağrısız bir şekilde karın bölgesinden 60-100 cc kadar yağ alınır. Alınan yağ doku yaklaşık olarak 30 dakikalık bir işlemden geçirilir. Hazırlanan kök hücre problemli bölgeye iğne eşliğinde ağrısız bir şekilde enjekte edilerek doğrudan hasarlı bölge hedeflenir” dedi.

Bel ve boyun fıtıklarında tercih edilebilir

Op. Dr. Bolat, kök hücre işleminin oldukça basit olup hastanın uygulamadan hemen sonra taburcu edilebildiğini ifade ederek, “Kök hücre yöntemi özellikle tüm eklemlerin kıkırdak kireçlemelerde, menisküs ve bağ yaralanmalarında, iyileşmeyen kemik kırıklarında, bel ve boyun fıtıklarında, diyabete bağlı yaralarda, yanık gibi yara izlerinin hasarlarında güvenle uygulanabilir” dedi.