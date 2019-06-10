İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İyilik hareketi 151 yaşında

Dünyanın en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve yardımseverlerin her geçen gün artan güveni ve desteği ile nerede bir ihtiyaç sahibi varsa orada bulunan Türk Kızılayı 151.

yaşında, insanlığın umutlarını yeşertmeye devam ediyor.


Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay'ın 151. Yılı nedeniyle yayınladığı mesajında, 1.5 asrı aşkın süredir karşılık beklemeden, sadece insanlık namına başlayan bu iyilik hareketinin bir neferi olmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Saygılı, “Türk Kızılay, yaşadığımız savaşlar, yoksulluk, imkansızlık, değişen koşullarla bugünlere kadar gelişerek gelmiştir. Hasta ve yaralıları tedavi etme çalışmaları ile başlayan faaliyetler; kan hizmetleri, ilkyardım, sosyal yardımlar ve hizmetler, gençlik faaliyetleri, afet hazırlık ve müdahale faaliyetleri olarak çeşitlenmiştir” ifadelerine yer erdi.



İyiliğin öncüsü


Türk Kızılay'ın, dinamik yapısı sayesinde hızlı organize olabildiğini ve çözüm ürettiğine vurgu yapan Saygılı, şunları kaydetti:


“11 Haziran 1868 yılında ilk defa Türk ve Müslüman topraklarda kurulan Kızılay, diğer ülkeler için de bir yol gösterici olmuş ve bu sayede dünya üzerinde yeni Kızılaylar kurulmuştur. İnsan onurunu koruma mücadelesi için yeni iyilik ortakları faaliyete geçmiştir. Kendi ülkesinin yanı sıra dünya üzerinde imkansızlık yaşayan pek çok ülkeye insani yardım götüren Kızılay, dünyanın en fazla insani yardım yapan kuruluşu haline gelmiştir.”


Başkan Ramazan Saygılı, mesajında, milletin iyilik eli Kızılay'ın ülkenin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olarak insanlığa hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:


“Kuruluşundan günümüze gönüllüler ve bağışçılar Kızılay'ın temel direği olmuştur. Başta kurucularımız olmak üzere bugün hayatta olmayan tüm Kızılaycıları saygı ve rahmetle anıyor, desteklerini esirgemeyen gönüllü ve bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm Kızılay personelini, Kızılay'ın kuruluşunun 151. yılı vesilesiyle tebrik ediyorum.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.