İzinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere izin verilmedi

Adana'da, Kobani'nin yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere polis izin vermedi.

HDP Adana İl Başkanlığınca İnönü Parkı'nda Kobani'nin yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması yapmak istedi. Ancak izin alınmadığı için polis basın açıklaması yapılmasına müsade etmedi. Bunun üzerine HDP'liler açıklama yapmakta direndi. Polis, toplanan kalabalığa dağılması için araçtan anons yaptı. Kalabalık dağılmayınca çevik kuvvet polisleri ile kalabalık arasında kısa süreli arbede yaşandı. Ardından kalabalık, çevik kuvvet polislerinin eşliğinde dağıldı.