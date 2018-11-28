"İzleme Değerlendirme Sistemi" kuruluyor

"İzleme Değerlendirme Sistemi” (İZDES) Projesi Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca, "merkez ile taşra teşkilatları arasındaki bağları güçlendirmek, bürokratik işlemlerin azaltılarak 'vatandaş memnuniyetini' esas alan yönetim anlayışını tesis etmek" hedefiyle uygulanması planlanan “İzleme Değerlendirme Sistemi” projesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği heyet toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

"İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki faaliyetler ile koordinasyonun arttırılması, kamu hizmetlerinin modernleştirilmesi, taşra teşkilatlarının mevcut kurumsal yapılarının gözden geçirilmesi" konularının detaylarıyla ele alındığı toplantıda, konu başlıklarına yönelik çalışmalar hakkında bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı İZDES Heyeti Toplantısı, "kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılması ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılması, hizmet standartlarının geliştirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması, vatandaşların taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde karşılık verilmesi" konularında ayrıntılı değerlendirmelerin yapılmasıyla son buldu.