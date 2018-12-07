İzne ayrılmaya geldi belediyede dehşet saçtı

Adana'da Çukurova Belediyesinde zabıta müdürü ve komiserini tabanca ile öldüren, zabıta memurunu ise ağır yaralayan zanlının belediyeye izin almaya geldiği, silahını da arkadaşına satmak için yanına aldığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde amir olarak görev yapan ancak bir süre önce belediyede başka bir göreve getirilen Ahmet Altuğ, belediyeye gelerek tabancası ile Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta komiseri Habil Aykan'ı vurarak öldürdü. Zabıta memuru Kenan Özdemir ise ağır yaralı olarak Adana Şehit Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Altuğ ise bir süre kafasına silah dayayıp daha sonra polise teslim olmuştu.

Zanlının bugün belediyeye izne ayrılmak için geldiği, ruhsatlı silahını da yine belediye de çalışan bir arkadaşına satmak için yanına aldığı, belediyenin idari bürosuna giderken Habil Aykan'ın, "Burada ne geziyorsun?" diyerek seslenmesi üzerine kavga çıktığı iddia edildi. Zanlının önce Aykan'ı vurduğu daha sonra silah seslerine dışarı çıkan Aydoğdu'yu vurduğu, zabıta memuru Özdemir'i ise nasıl vurduğunu hatırlamadığı ileri sürüldü.

Zanlının emniyetteki ifadesi devam ederken yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.