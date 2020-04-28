Jandarma AFAD el ele yaşlıların hizmetinde

Adana'da jandarma ve AFAD ekipleri en ücra yerlerdeki yaşlılara ulaşarak gıda yardımı yaptı.

Yeni tip korona virüsün Türkiye'yi etkisi altına almasından kısa bir süre sonra evlerden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar için illerde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Bu grupta Adana'da jandarma ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de gönüllü olarak yer aldı. Jandarma ve AFAD ekipleri el ele vererek Adana'nın en ücra yerlerindeki 65 yaş üstü vatandaşlara bile ulaşarak onların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Karşısında jandarma ve AFAD ekiplerini gören yaşlı vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

Vatandaşlar, bu süreçte kendilerine çok iyi bakıldığını, bütün eksiklerinin giderildiğini söyleyerek teşekkür etti.