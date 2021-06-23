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Jandarma suda boğulmalara karşı uyardı

Adana’da jandarma ekipleri suda boğulmalara karşı vatandaşları broşür dağıtıp uyardı.

Adana'da jandarma ekipleri suda boğulmalara karşı vatandaşları broşür dağıtıp uyardı.


Adana İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri tarafından yaz aylarının gelmesi, hava sıcaklıklarında yaşanan artış ve eğitim öğretim döneminin sona ermesi sebebiyle serinlemek, balık tutmak ve piknik yapmak suretiyle kontrolsüz olarak iç sular, baraj gölü, gölet, nehir, sulama kanalı ve su birikintisi gibi yerlere girilmesine bağlı olarak suda boğulma olaylarının önlenmesi maksadıyla hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

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