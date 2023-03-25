Jandarma ve Polisten Ortak Uyuşturucu Operasyonu

Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının zehir tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İlçede gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler 452 gram uyuşturucu maddesi ve 21 kök saksıya dikilmiş halde hint keneviri ele geçirdi.

Yapılan açıklamada; narkotik suçlarıyla etkin ve kararlı mücadelemiz devam etmekte olup zehir tacirleri ilçemizin hangi sokağında, hangi ücra köşesinde bulunursa bulunsun son uyuşturucu taciri yakalanıncaya kadar taviz vermeksizin kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir.” denildi.