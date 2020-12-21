İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan tütün operasyonu

Adana’da jandarma ekipleri 137 kilo kıyılmış tütün, 11 bin 80 adet içi tütün doldurulmuş sigara ve 10 bin adet boş makaron ele geçirdi.

Adana'da jandarma ekipleri 137 kilo kıyılmış tütün, 11 bin 80 adet içi tütün doldurulmuş sigara ve 10 bin adet boş makaron ele geçirdi.


Adana İl Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ceyhan ve Feke ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda ve yol kontrol uygulamalarında 137 kilo kıyılmış tütün, 11 bin 80 adet içi tütün doldurulmuş sigara ve 10 bin adet boş makaron ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.