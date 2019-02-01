Japon yetkililer, Şehir Hastanesi İşletmecilik Uygulamalarını incelediler

Japonya'nın en büyük yatırım şirketlerinden Sojitz firması yetkilileri, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından işletilen hizmetleri, kendi ülkelerindeki Kamu Özel İşbirliği Modeli (PPP) ile faaliyet gösteren hastanelere taşımak için iki gün boyunca incelemelerde bulundu.

Rönesans Sağlık Yatırım'ın Kamu Özel İşbirliği modeli kapsamında hayata geçirmeye hazırlandığı, İkitelli Şehir Hastanesi'nin ortağı Japon Sojitz firmasının üst düzey yetkilileri Mr. Shohei Goda, Mr. Noboru Sumiyama ve Mr. Yasuhide Machida hastaneyi ziyaretlerinde, Rönesans Sağlık Yatırım CEO'su Kaan Ekermen, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş ve Rönesans İşletme Hizmetleri Adana Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Mehmet Karakuş tarafından konuk edildi.

“Afet Yönetimi ve Acil Eylem Planları”,“Envanter Yönetimi ” ve “RFID Uygulamaları” başlıkları altında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Japon misafirlere hastanenin tanıtımı ve hizmet sunumları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Japon misafirler daha sonra yaptıkları saha gezisinde, Dünyaca ünlü global altyapı ve proje finans platformu InfrastructureJournal Global tarafından verilen “Avrupa'nın En iyi PPP (Kamu Özel Ortaklığı) Projesi” ödülünün sahibi olan hastanedeki işletmecilik uygulamalarını yerinde incelediler. Öne çıkan uygulamaları, kendi ülkelerindeki Kamu Özel İşbirliği Modeli (PPP) ile faaliyet gösteren hastanelere taşımak isteyen Japon heyet, teşhis ve tedavide son teknoloji cihazların kullanıldığı hastanede, işletmecilik hizmetlerinin de yüksek teknoloji ve üstün bir kalite anlayışı sayesinde güvenle gerçekleştirildiğine tanık oldu.

Canlı-cansız her türlü nesnenin temas olmadan belirli bir mesafeden tanınmasına ve izlenmesine imkan veren aktif RFID teknolojisi hakkında detaylı bilgi alan heyet üyeleri, demirbaşların bina içerisindeki dolaşımını monitörlerden takip ettiler. Yenidoğan Servisi'ni de ziyaret eden heyet, yine aynı teknolojinin kullanıldığı “Pembe Kod” uygulamasının senaryo testine katılarak, hastanede bebek kaçırmanın mümkün olamayacağını deneyimleme fırsatını da yakalamış oldu.

Japon heyet, 7/24 hizmet veren Yardım Masası'nı ziyaret edip, işleyişi hakkında bilgiler aldıktan sonra, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Laboratuvar, Sterilizasyon Ünitesi işleyişini de yerinde inceledi.

Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer de Japon heyet üyeleri tarafından makamında ziyaret edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Özer, AdanaŞehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sahip olduğu ileri teknoloji medikal ekipmanları ve hizmetkalitesi ile sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı hastaneleri arasında yeraldığını belirterek Türkiye'de sağlık alanındaki dönüşümün başarısının altınıçizdi. Dr. Özerayrıca hastanenin tam dijitalleşme sürecinden de geçtiğine değindi ve hastanenin kısa bir süre önce “HIMSS 6” sertifikası almaya hak kazandığını anımsattı.