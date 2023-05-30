Jeoloji Mühendisleri Odası: "Adana'da büyük bir deprem üretecek fay yok"

Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar yaptığı açıklamada, "Adana'da büyük bir deprem üretecek fay hattı yok" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Adana şehir merkezinde 11 bina yıkılmış, 418 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıkımın ardından birçok bilim adamı Adana'da büyük bir deprem olacağını belirterek vatandaşları tedirgin etti. Halen bazı bilim insanlarının Adana'da büyük deprem olacağını söylemesine karşı Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, açıklama yaptı.

Artçı depremlerin iki yıl daha devam edeceğini belirten Tatar, "Depremlerin periyotlarına baktığımızda Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde olan deprem 500 yıl, Elbistan'da olan ise bin yılda olmuştur. Adana'da büyük bir deprem üretecek tespit edilmiş bir fay hattı yok. En fazla 1998 yılında Adananın Ceyhan ilçesinde yaşanan 6.3 deprem yaşanmıştır. Tarihsel sürecine baktığımız zaman Adana'da 6.5 üzerinde bir depremin olduğu görülmemiştir. Yani bu bölgede 7 civarında bir deprem üretecek fay hattı tespit edilememiştir. Ben Adana'da beklenen büyük bir deprem olmayacağından yanayım. Deprem olacak yerler belli zaten. Bilim insanları çalışıp fay haritasını çıkarmışlar. Yani nerede deprem olacağını biliyorlar ancak ne zaman olacağını bilmek mümkün değildir" diye konuştu.