JMO'da Dr. Mehmet Tatar güven tazeledi

Genel kurulu tamamlandı. Tek listeyle gidilen Genel Kurulda mevcut Başkan Dr. Mehmet Tatar'ın hazırladığı liste güvenoyu aldı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi hizmet binasında yapılan 14. Olağan Genel Kurulda konuşan Tatar, “Mesleğimiz ve meslektaşlarımız bilhassa ülkemiz adına doğruya doğru yanlışa yanlış demekteyiz ve demeye de devam edeceğiz” dedi.

Dr. Mehmet Tatar'ın hazırladığı listede yer alan isimler şöyle;

"Doç. Dr. Mustafa Akyıldız, Mustafa Kemal Mengeloğlu, Emre Büyüközer, İsmail Ergan, Meltem Akdoğan ve Meryem Kır"