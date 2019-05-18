Jülide Sarıeroğlu, Yüreğir Belediyesi Başkanı'nı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Yüreğir Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Mehmet Fatih Kocaispir'e ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından AK Parti İl Başkanı, İl Kadın Kolları Başkanı, İl Gençlik Kolları Başkanı ve Yüreğir İlçe başkanı ile birlikte Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Fatih Kocaispir'i makamında ziyaret ederek tebrik etti.

Seçim sonuçlarının Yüreğir'e hayırlı olması temennisinde bulunan Sarıeroğlu, “Teşkilatlarımız ile birlikte çok güzel bir seçim dönemini geride bıraktık. Yüreğirli hemşehrilerimizle hep beraber kucaklaştık. Halkımızın teveccühünü aldık. Başkanımızın bundan sonraki süreçte vatandaşımızın güvenini boşa çıkartmadan çalışacağına, Yüreğir'e önemli katkılar sağlayarak, çok güzel çalışmalar yapacağına yürekten inanıyorum. Başkanımızı tebrik ediyor, meclis üyeleri ve tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.

Yeni dönem için başarılar dileyen Sarıeroğlu “31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri' nde Sarıçam'da Bilal Başkanımızın da gayreti ile Cumhur ittifakı olarak başarılı bir sonuç elde ettik. İnşallah bundan sonrasında da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 yılı çok daha güzel ve verimli şekilde geçireceğimize olan inancımla Başkanımız Bilal Uludağ'ı tebrik ediyor, hizmetlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarete AK Parti İl Başkanı, İl Kadın Kolları Başkanı, İl Gençlik Kolları Başkanı, AK Parti Sarıçam İlçe Başkanı, İlçe Kadın Kolları ile MHP Sarıçam ilçe başkanı da katıldı.