Kablo hırsızları yakalandı

Adana'nın Pozantı ilçesi'nde kablo hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Yazıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol kenarında park halinde duran 01 ABG 955 plakalı araçtan şüphelendi. Bunun üzerine aracı inceleyen ekipler 2 kişinin Kamışlı ve Aşçıbekirli mahallelerindeki yaklaşık 600 metre Türk Telekom'a ait kabloları kestiğini tespit etti.

Araçtaki Y.D ve A.A. gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından Pozantı Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.