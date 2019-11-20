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Kaçak akaryakıt operasyonu

Adana’da yapılan operasyonda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da yapılan operasyonda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yeşiloba Mahallesinde hareket halindeki bir tankerde kaçak akaryakıt taşındığı bilgisine ulaştı. Polis tankerin gidiş güzergahında önlem alarak tankeri durdurdu. Tankerde yapılan aramada kullanılmış yağlardan yapılan 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi. Ayrıca tankerin yakıt deposunda da kaçak mazot kullanıldığı tespit edildi. El konulan aracın sürücüsü K.A. gözaltına alındı. Emniyete getirilen zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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