İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak akaryakıt zanlılarına elektronik kelepçe

Adana’da polisin yaptığı kaçak akaryakıt operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 5’ine, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıp elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

Adana'da polisin yaptığı kaçak akaryakıt operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 5'ine, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıp elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde 7 şahsın fabrikalardan makine yağlarını toplayarak inceltip piyasaya akaryakıt olarak sürdüğü bilgisine ulaştı.


Bu bilgi doğrultusunda polis, zanlıları savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak 3 ay boyunca takip etti. Bu takipler sırasında polis zanlıların depolarına da baskın yapıp 18 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Yapılan ara baskınlarda 12 şüpheli de gözaltına alındı.


Polis, 3 Aralık günü şafak vakti hala kaçak akaryakıt işi yapmaya devam eden 7 zanlının yakalanması için şafak operasyonu yaptı. Operasyonda 6 zanlı yakalandı. Polis zanlıların depolarına yaptığı baskında ise 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Bir zanlının evinde ise kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 6 zanlıdan 5'i tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilirken bir zanlı savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 5 zanlıya ise mahkeme ev hapsi tedbiri uygulayarak tutuksuz yargılanmasına ve elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.