Kaçak avcı havadan takiple yakalandı

Adana'da kaçak avcılıkla ilgili dron destekli yapılan çalışmada bir şahıs yakalandı, 4 bin 669 TL ceza kesildi.

Kozan ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri, dron destekli av koruma faaliyeti gerçekleştirildi. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen bir kişi doğa koruma ekiplerinin havadan ve karadan takibi ile yakalandı. Kurumdan paylaşılan görüntülerde kaçak avcılar ile doğa koruma ekiplerinin çalışmaları yer aldı.

Yakalanan şahsın avcılık belgesinin bulunmadığı ve avda kullanılması yasak olan haznesi 2+1 olacak şekilde sınırlandırılmamış av tüfeği ele geçirildiği bildirildi. Denetimde usulsüz avlandığı belirlenen R.A'ya 4 bin 669 lira ceza kesildiği öğrenildi.