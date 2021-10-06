Kaçak avcıya 21 bin 246 lira para cezası

Adana'da 8 adet saka kuşu ve av malzemeleriyle yakalanan kaçak avcıya 21 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, merkez Sarıçam ilçesi Hasanbeyli Mahallesi girişinde adli makamlardan alınan karara istinaden gerçekleştirilen operasyonda durdurulan Z.M. isimli şahsın kullandığı motosikletin arka kısmına sabitlenmiş meyve kasasına gizlenmiş kuş kafesinin içerisinde kaçak şekilde avlandığı tespit edilen 8 adet saka kuşu, 2 adet file, 1 adet ses yayın cihazı ele geçirildi.

Kuşlar ve av malzemeleri muhafaza altına alınarak Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli Z.M.'ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet Etmekten Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 15 bin 850 TL, Sarıçam İlçe Jandarma Trafik Timince 5 bin 396 TL olmak üzere toplam 21 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.