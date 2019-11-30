İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak elektronik sigara operasyonu

Adana’da yapıla operasyonda 3 bin 120 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Adana'da yapıla operasyonda 3 bin 120 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, doğu illerinden Adana'ya gelen 34 BAC 412 plakalı lüks bir otomobilde kaçakçılık yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine polis İncirlik Park alanındaki uygulama alanında otomobilin gelmesi için beklemeye başladı. Bir süre sonra otomobil gelince polis, aracı durdurup arama başlattı. Yapılan arama sonucu otomobilde 3 bin 120 kaçak elektronik sigara, bin 440 tane 40 gramlık paketlerde toplam 103.6 kilo pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak otomobilde yolcu konumunda bulunan A.O ve araç sürücüsü K.B isimli şahıslar gözaltına alındı. Sorgularının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan K.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken A.O. tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.