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Kaçak içki sevkiyatı polise takıldı

Adana’da bir otomobilde 204 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da bir otomobilde 204 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri D-400 karayolundan Adana'ya giriş yapmak üzere olan bir otomobilde kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis otomobilin geçiş güzergahına pusu attı. Bir süre sonra gelen otomobil durduruldu. Polis otomobilde yaptığı aramada, kutular içinde 204 şişe kaçak içki ele geçirdi. Araçtaki M.Ö. ve H.A. gözaltına alındı.


El konulan kaçak içkiler imha edildi.


Emniyette ifadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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